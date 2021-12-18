港版SPAC 有放寬有收緊 下月起接受申請 港交所:專注吸高質公司

明報記者 葉翠

新規則將於明年1月1日起生效。諮詢總結表示，考慮到贖回權與反對併購投票掛鈎，有可能不準確反映股東對併購交易條款及估值的看法，因此取消綑綁要求，改為加強PIPE投資者的規定。PIPE投資股比要求則由介乎15%至25%，改為按不同規模的併購目標而設置不同門檻，百分比介乎7.5%至25%，若議定估值高於100億元可視乎具體情况考慮豁免。

取消贖回權與反對併購投票綑綁

港交所上市主管陳翊庭表示，經過慎重考慮之後，他們認為若能夠提高PIPE投資要求以支持SPAC併購目標的估值，股份贖回權與SPAC併購交易投票並不需要掛鈎，因此作出上述修訂。

是次諮詢總結保留多項原有要求，包括僅限專業投資者認購和買賣、集資規模至少為10億元、「雙軌上市」、控股股東6個月禁售期等。曾被業界批評過於嚴格的發起人資格亦維持不變，須有至少一名持有6號或9號證監牌照，並持有至少10%發起人股份，不過港交所作出調整，若海外認證相等於相關證監牌照，會考慮豁免。

PIPE資深投資者增至3名

總結提到，若繼承公司達到預定績效目標，會允許SPAC向SPAC發起人發行提成權，其後可轉換為繼承公司的普通股，惟要符合兩項要求，包括股份須較上市時的發行價高出至少20%，以及超越繼承公司股份在30個連續交易日期間，至少20個交易日的預定成交量加權平均價格。

陳翊庭表示，港交所專注吸引高質的SPAC市場，機制設計了一個監管框架，有助控制複雜的SPAC架構中每一個環節的風險，同時保持SPAC整體機制在商業上的吸引力。她強調，SPAC是傳統上市申請以外的一個選擇，而非取代傳統的上市程序，認為兩者各有所長，並無優劣之分。