姚建華接替鄭慕智 任保監局主席

姚曾任畢馬威中國主席

鄭慕智自2015年保監局成立以來，出任主席6年。鄭慕智表示，過去6年既特別又難忘，有機會見證保監局的成立，以及由作為政府部門的前保險業監理處，順利過渡至作為獨立保險業監管機構的保監局。

姚建華自保監局成立以來，一直出任董事局成員，鄭慕智表示姚積極地參與其所推行的主要項目和活動，深信為接任主席的合適人選。保監局行政總監張雲正表示，會與姚建華緊密合作，加強十四五規劃定出香港作為資產管理中心，和全球風險管理中心的地位。政府同日新委任8人成為保監局非執行董事，包括張穎嫻、林顥伊、林偉江、梁國齡、老建榮、彭一邦、黃文傑和黃永恩，而陳鎮仁、蔡香君、吳彩玉和黃慧群再獲委任的非執行董事。另外，陳家殷、陳偉森、張鳳婷、郭振華、馬豪輝和王建國則將卸任。財政司長陳茂波表示，保監局由不同界別的精英組成，有助該局更有效地回應社會需求，促進香港發展為國際風險管理中心。