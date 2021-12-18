上季電子錢包交易額按年升三成

信用卡交易額按年升19%

金管局表示，今年第三季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數近6557萬，按年及按季分別升2.5%及1.9%。該季內近732億元總交易金額當中，逾610億元屬消費支付，按年及按季分別升逾31%及18%。近122億元屬個人對個人（P2P）轉帳，按年及按季分別升逾23%及逾10%。

信用卡交易方面，今年第三季，零售銷售涉款1671.49億元，按年及按季分別升20%及2.8%，其中海外消費增幅顯著，涉款239.24億元，按年及按季勁升38.6%及17.6%；香港消費涉款1432.26億元，按年及按季分別升17.3%及0.7%。信用卡交易的現金貸款，季內規模101.27億元，按年及按季分別升5%及5.9%。涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡，於今年第三季的交易總額為720.38億元，按年及按季分別跌1.5%及0.2%。