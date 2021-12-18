紫光董事長趙偉國反駁經營不善指控

斥管理人誤導債權人就範

爭拗起自本周三（15日），先由持有紫光49%股份、由趙偉國控制的健坤集團發文，反對建廣和智路收購紫光，認為重整方案會導致逾700億元人民幣的國有資產流失，並稱會向中紀委實名舉報管理人。

周四深夜管理人發聲明，指趙氏發布不實言論，又稱他往年頻繁地作巨額融資，在境內外併購擴張，導致紫光集團負債過多，加之經營不善，促使紫光去年爆發債務危機，現金流枯竭，無力償還境內外巨額到期債務。管理人強調，去年11月清華控股引入專隊，按照「市場化、法治化」原則，為集團化解債務風險，逐步穩住企業基本面。

時至昨日，輪到趙偉國反擊。

《科創版日報》引述趙氏，否認操縱紫光集團，並強調「沒有散布不實言論」，若有的話，則「請管理人和當事人錢凱、范元寧」公開指出何處不實，斥管理人聲明罔顧事實，「以『資不抵債』誤導債權人就範」，言論行徑無法律根據。