美私募擬出售或IPO 貢茶業務價值近47億
文章日期：2021年12月18日
【明報專訊】彭博社引述知情人士透露，美國私募股權公司TA Associates正考慮將珍珠奶茶連鎖貢茶（Gong Cha）出售，或進行首次公開募股 （IPO）。消息稱，TA Associates正向花旗（美：C）諮詢，尋求為貢茶訂定最佳路線，估計貢茶連鎖業務價值至少6億美元（約46.8億港元），預期最快可能在明年易手或IPO。貢茶於2006年在台灣高雄創立，2009年進軍香港，是其首次發展台灣以外的業務。
全球近20市場擁逾1500門店
貢茶目前在全球近20個市場開店，包括澳洲、日本、韓國、新加坡、英國和美國，門店數目超過1500家。TA Associates於2019年向Unison Capital收購貢茶，當時的交易金額未明。TA Associates其中一個選項，是將股權予戰略合作伙伴，將貢茶擴展至內地等新市場。
新冠疫情爆發以來，先買後付（BNPL）的購物方式在美國愈趨流行，提供免息分期付款服務的支付平台Affirm（美：AFRM）、Afterpay、Klarna、PayPal（美：PYPL）和Zip成為了美國消費者金融保護局（CFPB）的調查目標，要求它們披露有關其產品的風險及收益資訊。Affirm股價周四挫逾一成後，昨早段止跌。BNPL服務讓消費者可分期免息進行支付，惟過期付款會被收取巨額罰款。