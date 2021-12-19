新盤年底趕開售 昨沽165伙 CAINE HILL首輪50伙兩個多小時沽清

明報記者 甘潔瑩

恒地CAINE HILL首輪銷售共50伙，以折實均呎28,780元推售，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目在開售後兩個多小時內，全數單位已獲認購，預計套現逾3.8億元。客源方面，用家及投資者各佔一半；另港島買家佔六成，九龍及新界買家佔約四成。他續稱，短期內將加推單位應市。

海茵莊園沽64伙 今先到先得發售

昨日有多個新盤單位亦進行銷售，在今年10月底展開銷售的九建（0034）將軍澳海茵莊園，昨日進行新一輪銷售，涉及312伙，是昨日推售新盤中，推售伙數較多的新盤，折實售價由429萬元起。發展商稱，昨日共售出約64伙，佔昨日推售單位數目約21%，市場消息稱，有買家斥資約1500萬元購入兩伙。九建表示，海茵莊園累售482伙，佔全盤1556伙的31%，套現近29億元。價單餘下單位會以先到先得方式，今日將作公開發售。

而上周進行首輪銷售的恒隆九龍灣新盤皓日，昨日再接再厲，進行次輪銷售共130伙，包括1房至3房套間隔，折實售價由741.8萬元起，發展商指，項目昨日售出42伙，套現3.58億元，而項目經過兩輪銷售，累售122伙，佔全盤294伙的41%，套現約10.8億元。

The YOHO Hub首日收票傳足額

另一大型焦點新盤，新地（0016）元朗The YOHO Hub，以折實均呎19,899元推售206伙，貴絕元朗區首批新盤，1房入場費由685萬元起，項目昨日起正式接受認購，據悉足額認購。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日股票市場波動，加上美國明年將加息，預料香港明年全年加息低於1厘，供樓仍較租樓平。香港疫情受控，加上通關在即，相信可抵消股票市場波動及加息等負面消息，他預計，本月全月可錄得約1300宗成交，今年全年一手成交約1.73萬宗。

LP6昨售出67個車位

此外，南豐旗下將軍澳日出康城LP6昨日推售108個私家車位，售價介乎197萬至218萬元，市場消息稱，發展商共售出67個車位。