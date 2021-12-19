廣明苑1房減價50萬易手 業主仍賺近300萬
文章日期：2021年12月19日
【明報專訊】居屋市場接連錄減價成交，將軍澳廣明苑一個1房戶，業主因急走貨而減價50萬後易手。世紀21物業（將軍澳）魏仕良表示，有關單位為廣明苑D座廣瑞閣低層6室，實用面積433方呎，屬1房單位，內附企理裝修，原業主在今年10月起以420萬元（未補地價）放售，放盤逾一個月後獲準買家洽詢，因原業主急於沽貨，一口氣減價50萬元或12%，以370萬元（未補地價）易手，實用呎價8545元。
原業主在2007年在居二市場以71萬元購入，持貨14年，帳面獲利約299萬元，物業期內升值約4.2倍。
天富苑3房未補價430萬沽
另外，天水圍天富苑亦錄得減價成交，祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，有關單位為E座低層01室，實用面積650方呎，3房戶，原業主早前以438萬元（未補地價）放售，獲區內綠表客垂青，因單位企理，加上屋苑鄰近小朋友就讀學校，買賣雙方議價後減價8萬元或近2%、以430萬元（未補地價）易手，實用呎價約6615元，屬市價水平。
原業主2010年在居二市場以84.94萬元購入，持貨約11年，帳面獲利340.06萬元或4倍。