銀行股挫 拖累道指跌532點

上周五為美股「四巫日」，股票與指數的期貨、指數期權4種衍生工具同日到期，加上臨近聖誕節假期流動性降低，增加美股波動，美股上周五早段下跌，標指初段跌過1.5%，不過及後跌幅收窄，收報4620點，下跌1.03%，守住50天線（4604點）。納指下跌0.39%，至15,801點，今年做好的科技股繼續回吐，Nvidia（美：NVDA）跌2.06%；業績展望差過預期的Adobe（美：ADBE）續跌1.67%。

一周560億美元流向美股ETF新高

美國聯儲局在上周議息會議加快減買債，立場偏鷹的理事華勒（Christopher Waller）表示，美國接近充分就業，而且通脹處於高位，相信在明年3月完成減買債後，已經可以準備加息，並認為可在明年夏天起縮表削減持有債券。不過，市場擔心疫情增加未來經濟不明朗，加息言論未能刺激債息上升，銀行股富國銀行（美：WFC）和高盛（美：GS）股價分別下跌4.67%和3.82%。紐約期油亦受經濟前景影響下跌2.1%，每桶收報70.86美元，標指能源股指數ETF（美：XLE）跌2.04%。

美股上周報跌，聯儲局加快收水影響科技股表現，納指跌2.9%，標指和道指亦跌1.9%和1.7%，不過，據EPFR資金流向報告顯示，截至上周三（15日）的一周，有560億美元資金流向美股ETF，創歷來新高，不論科技股、防守消費股、價值股ETF皆受益資金流入，相反停泊資金的美國貨幣市場基金ETF，則有400億美元流走。

反駁渾水 貝殼找房收市倒升

恒指夜期上升0.37%，收報23,228點，高水35點，ADR港股比例指數升23,139點，下跌0.23%。上周四被渾水發表沽空報告的貝殼找房（美：BEKE），周五公布授權獨立委員會對報告指控進行內部審查，並反駁報告存在錯誤及誤導性猜測，帶動貝殼由早段下跌9.23%，至收市反升5.73%，收報19.36美元。