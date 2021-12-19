積金局入稟追討蘋果日報印刷公司

4至6月未為員工供強積金

早前就蘋果日報有限公司欠供款入稟

積金局重申，僱主有責任準時為每名僱員登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。局方重視每一宗僱主違規個案，並會嚴肅跟進，如有需要亦會採取適當法律行動，當局會繼續密切留意事態發展。積金局亦在11月，就蘋果日報有限公司員工未有在4月至6月為員工供款強積金及繳交附加費，入稟區域法院，追討共逾187萬元欠款。在此之前，該公司亦曾經被追討更換風冷空調機組系統約253萬元工程費用。

翻查資料，時任保安局長李家超今年6月引用《港區國安法》，凍結《蘋果日報》及相關公司資產，共約1800萬元。其後，多名相關公司員工向勞資審裁處申索欠薪。根據壹傳媒2019/20年報顯示，蘋果日報印刷有限公司註冊資本達1億元。依照「保就業」計劃數據顯示，20年10月時，受惠的員工有101人。