2022年環球投資市場七大關注點

資料來源：彭博社

彭博經濟研究指出，通脹居高不下、聯儲局收緊貨幣政策、新興市場資本外流、恒大債務危機、台海衝突、英國與歐盟矛盾惡化、歐元再陷危機及新冠變種病毒Omicron不確定性等多項主要風險，都可能導致經濟向錯誤方向發展。

˙聯儲局收緊政策

由2013年的「收水」恐慌，到2018年的股市大跌，都反映當美國聯儲局收緊貨幣政策往往令市場動盪。彭博經濟研究指出，目前資產價格處於高位，令市場承受的風險更高。標普500指數接近泡沫邊緣，與租金相比，美國住宅價格升勢加快，這反映樓市的風險是2007年次按危機以來最大。

聯儲局最新的點陣圖預示，明年及後年聯儲局可能各加息3次。彭博模擬了聯儲局明年加息3次，且利率長遠達到2.5厘之前仍會加息的情境。模擬結果是美國將於2023年初陷入經濟衰退。

˙通脹與滯脹威脅

普遍分析師今年初曾預計，美國到今年底的通脹率僅2%，但上月的通脹率已接近7%。目前市場普遍預期，通脹率將在明年底返回接近2%的目標水平，但這預測仍可能出現嚴重偏差。

當前新冠疫情的不確定性，只是影響通脹率的潛在變數之一。在美國，通脹率可能推動薪酬繼續攀升。俄羅斯與烏克蘭之間緊張形勢，可能導致天然氣價格繼續向上。隨着氣候變化帶來更多極端天氣，食品價格可能繼續上漲。不過並非所有風險，都令經濟向同一方向發展。例如，疫情惡化可能打擊旅遊業，並拖累油價，但綜合影響有可能令經濟陷入滯脹，令聯儲局等央行舉步維艱。

˙新興市場崩跌

聯儲局重啟加息將提振美元，卻可能令新興市場資本嚴重外流，甚至觸發貨幣危機。在2013和2018年，最受資本外流影響的新興經濟體是阿根廷、南非和土耳其。根據彭博匯編的一系列指標，上述3個國家加上巴西和埃及，將會是明年五大風險經濟體。

今年第三季，中國經濟增長放緩。彭博經濟研究預期，中國的能源危機將在明年緩解，但恒大危機和「清零」的防疫政策，可能令需求疲軟及融資受限，以致為中國GDP貢獻25%的房地產建設進一步下滑。彭博預測的基本情境是中國GDP明年增長5.7%。若增速放緩至3%，將引發全球連鎖反應，大宗商品出口國將少了主要買家，可能破壞聯儲局的緊縮政策。

˙歐洲政治動盪

政治因素也可能影響到市場穩定。彭博經濟研究預期，歐洲多國明年大選的不確定性，或影響歐洲領袖的團結。若部分主要歐洲國家的「疑歐派」上台，歐央行可能失去推行政策所需的政治背書，令歐債市場出現暗湧。彭博模擬當主權債券息差擴大300個基點（1厘等如100基點），到2022年底，歐元區GDP或減少逾4%，令歐元區陷入衰退。

˙台海局勢緊張

當前的地緣政治形勢，亦可能影響到環球供應鏈。彭博經濟研究指出，台海局勢一旦升級，例如出現海上封鎖或軍事介入，都可能令全球主要大國牽涉其中。中美超級大國戰爭是最惡劣情况，其他假設情境包括經濟制裁令中美關係凍結，以及台灣地區半導體產業崩潰。

˙疫情不確定性

環球經濟最終走向，仍將繼續取決於疫情的發展。彭博經濟研究指出，目前的數據顯示，Omicron比以往的變種病毒株更具傳染力，但致命性可能降低，或有助全球恢復到疫情爆發前的常態，令消費者為餐飲、旅遊等服務的支出增加。若消費者重新分配支出，彭博預測的全球經濟增速，將由基本情境下的4.7%，提升至5.1%。

不過，若病毒變得更具傳染力及致命性，將拖累全球經濟。即使只是將今年的嚴厲防疫措施實施3個月，也可能使明年經濟增長放緩至4.27%。更多人會因嚴厲的防疫措施失業，令全球供應鏈問題持續。此前各國政府在疫情期間投入大量資金支援企業及個人，現在準備撤回相關刺激措施。瑞銀估計，明年全球公共支出的下降幅度，將相當於全球GDP的2.5%。

˙消費支出成增長關鍵

不過並非所有風險都令經濟下行，例如美國聯邦政府的預算，可能比目前看來更具擴張性。中國列入「十四五」規劃的綠色能源和保障性住房措施，也可能促進投資。亞太15國明年元旦生效的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）也可望提振貿易。整體來說，全球消費者受惠於疫情期間的刺激措施，加上防疫隔離期間的開支節省，令全球家庭儲蓄大增，倘若消費增長比預期大，環球經濟增長將會加快。

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