薛偉傑：「我畫我著」 自創旗袍圖案

不過，該公司亦同步舉行「我畫我著─人氣大獎」比賽，第一名的獎品就是一件印有自創圖案的旗袍，價值4180元。

參加者可以透過上述電郵地址提交圖案，截止日期為12月31日。之後，該公司將舉辦投票活動，詳情可留意其facebook和Instagram專頁的公布。

紅白藍「旗袍圍裙」香港精神滿瀉

事實上，該公司一向希望將旗袍時尚化、便服化和年輕化，以往都有唔少搞作。例如，該公司有一個「拼布」系列，是將兩種不同布料拼在一起，來製成旗袍。

該公司還有「長衫圍裙」（旗袍圍裙），即是將圍裙設計到好像半件旗袍般。其中一款更用上紅白藍三色，香港精神滿瀉。

明報記者 薛偉傑

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