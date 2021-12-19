薛偉傑：「我畫我著」 自創旗袍圖案
文章日期：2021年12月19日
【明報專訊】潮流旗袍（長衫）品牌Cammie Chan Cheongsam（專頁：facebook.com/cammiechancheongsam/）趁住成立5周年，推出新搞作「我畫我著」自創旗袍圖案服務。顧客可以將數碼圖案或相片電郵到cccheongsam.paintit@gmail.com，讓該公司印在布料上，再替顧客製成旗袍。當然，這服務需要額外收費，由1288元起（未計做衫費用）。
不過，該公司亦同步舉行「我畫我著─人氣大獎」比賽，第一名的獎品就是一件印有自創圖案的旗袍，價值4180元。
參加者可以透過上述電郵地址提交圖案，截止日期為12月31日。之後，該公司將舉辦投票活動，詳情可留意其facebook和Instagram專頁的公布。
紅白藍「旗袍圍裙」香港精神滿瀉
事實上，該公司一向希望將旗袍時尚化、便服化和年輕化，以往都有唔少搞作。例如，該公司有一個「拼布」系列，是將兩種不同布料拼在一起，來製成旗袍。
該公司還有「長衫圍裙」（旗袍圍裙），即是將圍裙設計到好像半件旗袍般。其中一款更用上紅白藍三色，香港精神滿瀉。