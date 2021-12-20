我的文字功力是如何煉成的

至今這個專欄原來已有近100篇營銷的文章，沒有脫稿，這應該算是小弟一個人生的成就。偶爾收到讀者和身邊朋友正面回應內容帶給他們一點思考和幫助，其實是很大的鼓勵，不過同時也非常心虛，公司同事每天都為客戶製作數碼營銷的內容，都精心雕琢，而我自己的專欄只算是平實分享一點自己八卦得來的知識，有時再看一遍，甚至會覺得為什麼可以寫得出這樣的一篇爛文章。

前陣子有公司要找我說說做社交媒體「小編」的心得，同事又不肯現身，我只好婉拒。其實客戶的內容，怎能出自小弟的手筆趕客。不過有時Pitch客戶時的內容因為時間趕急，我也會偶爾出手救亡，也有成功簽到客戶的經驗，我想我可以分享一些速成「基本功」。

「又如何? 」

最近看了一篇由Search Engine Journal編輯Angie寫的文章，提到寫作內容一招式，撫心自問：「又如何？」創作時不斷從心底問自己So What? 可以讓自己思考什麼是核心的核心，拿捏文字的重點。這個對於社交媒體內容創作特別重要，追求精準扼要不太多廢話的內容，有重點就可以在寫作後編輯時去蕪存菁，讓文字擁有自己的節奏感。

寫作第一規則：不要有規則

大概在唸書學寫作時，老師都教導了不少的寫作規則。這些規則在交功課時，非常重要。進入社會，一些傳統文件，商業文件，格式規則當然要尊重。不過用在社交媒體內容，就可以不用太過死板。我記得以前我還很在意不要用廣東話文字寫文，那時候認為書面語才應該是唯一書寫發表的文字。時代轉變文化改變，現在我當然覺得能夠寫廣東話文字更有味道更有親切感。特別是社交媒體很貼近讀者，如果品牌和內容都合適，何必拘泥於傳統文字規則。

三招數寫出基本好文字

要寫出絕世好文章，除了文字根基我想天賦才華都不是一兩天就可以擁有的。不過要寫出平實基本文字，我還是有三個很實用的心得可以分享。第一，靈感不是說有就有，平日接觸到的事情、知識、新聞和八卦原材料，要習慣隨時記錄，我都愛用Evernote這個App中央儲存，以備不時之需。第二，寫作前先起稿定下框架，動筆之前先思考整篇文章的架構段落大意，可以讓整篇文章更有邏輯鋪排和故事性。第三，用語音輸入撰寫文字初稿，不習慣寫文字的人要動筆打鍵盤就有如千斤重，電腦和智能手機的語音輸入實在方便不少，說得出打得到。不過記得初稿之後要審稿，免得錯漏百出，畢竟語音輸入功能還是有不少進步的空間，這個也是我對自己的提點。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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