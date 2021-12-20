禁主動銷售 跨境理財通反應淡 基金公會研允港客戶經理北上 金管局：通關便會好

港投資基金個半月吸不足800萬

本港零售基金約有六至七成經銀行銷售，投資基金公會數據顯示，今年首10個月的平均每月零售基金淨銷售額為9.42億美元，即銀行每月約淨銷售40億至50億港元基金，遠多於南向通基金銷售。有內地投資者表示，他們購買理財產品，主要簡單考慮產品的回報率、發行銀行、投資時期等，所投資的資產並非主要考慮。香港基金的投資方法、用語等與內地不同，回報並非特別比內地產品為高，因此了解香港產品的興趣較低。

有多年買賣理財產品經驗的李女士表示，自己多於手機購買理財產品，但南向理財通產品需要在港澳伙伴銀行的平台購買，未開通南向通的客戶不能通過常用途徑了解本港基金產品資料，因此不會刻意尋找。另外，開通南向通戶口須到分行親身開戶，李女士認為很難吸引特地花半天時間到分行辦理。市民林小姐則稱，內地銀行若有意向客戶推廣產品，會發手機短訊推廣，或者在手機程式當眼位置顯示，但她在網站或手機程式也沒見到南向理財通宣傳，只是透過新聞才知道。

內地客：未見南向理財通宣傳

目前監管規定銀行要採取「只執行交易」模式，銀行可展示產品的資訊資料，但不能推銷或給予投資意見。投資者可主動作出投資指示，銀行只負責執行。內地客戶開通南向通戶口後，銀行可向他提供南向通產品清單；若客戶親身來港，本港銀行才可直接提供投資建議。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明認為，現行監管框架下，需要由客戶採取主動尋找產品，銀行不能推廣，甚至不能主動向客戶提供產品名單，令內地客戶不容易走出第一步了解本港基金，更遑論是否有興趣購買。她指出，業界持續與監管當局討論，如何在監管框架下主動向客戶提供理財服務和產品資料，例如香港客戶經理以視像會議，內地客戶毋須親身來港也能得到理財服務，甚至可讓本港客戶經理北上提供服務。

金管局表示，「只執行交易」模式可減低銀行職員進行跨境銷售時存在的監管複雜和風險。業界已就完善開戶和銷售安排、放寬個人投資額度、增加投資產品類別提供意見，當局會根據實踐經驗和市場反應，與相關監管機構探討優化措施，未來有很大深化空間。隨着投資者教育的普及、兩地恢復通關及優化措施的陸續推出，當局相信跨境理財通會有更好的發展。

明報記者 歐陽偉昉、陳子凌