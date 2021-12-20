渣打料美明年加息一兩次

對於港息影響，曾繼志指出，一個月港元拆息已由上季的0.07厘水平升至0.2厘，但除非美息急劇抽升，否則至明年首季仍會維持0.2厘水平。他目前未見有特別理由導致資金外流，而且內地企業近年持有更多港元，減低了美息和港元資金流的關連性，預期港匯會穩定在現時7.8至7.81水平。

內房債問題明年中趨明朗

近月多家內地房地產企業出現債務違約，曾繼志稱，市場對內房債風險胃納偏淡，過去私人銀行是內房債主要的投資者，但他們現時交易相當淡靜，預期評級BB級或以上企業，才能在明年初發債再融資。不過內房行業不會因此消失，債務問題會使市場汰弱留強，是去槓桿的撥亂反正過程，他預期至明年中情况會較為明朗，可提升投資者信心。

曾繼志認為，目前市場流動性充足，該行會專注投資級債券交易和發行，過去他們已會選擇高質素內房債銷售，審視公司的負債比率、是否有表外負債等因素，目前會更謹慎。今年首三季，渣打香港及大灣區金融市場業務銷售收入按年有雙位數增長，受中資企業貿易上升帶動外匯兌換、對冲需求帶動。