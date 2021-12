鴻鵠陸庭龍：聯儲局重槌抗通脹 增持現金看好商品

明報記者 葉創成

鴻鵠資產管理、鴻鵠家族辦公室陸庭龍認為,「2021年不少港股投資者境况坎坷,至12月中,恒指下跌13%至14%,作為比較,美股三大指數期內升幅分別達一成多至兩成多。近期美國聯儲局已經開始退市,首先是縮減買債規模,而且2022年料加息3次,以每次加息0.25厘計,即加息0.75厘,背景是當地通脹升溫。由2008年金融海嘯後至今,每次全球遇到經濟或政治危機,例如歐債危機及新冠疫情,全球央行均會以放水來應對,因此,我們現已經歷逾13年全球低利率、零利率,甚至是負利率的時間,原因是通脹在期內似有若無、往往低至1%或以下」。

籲勿低估加息對資產價格衝擊

「不過,到了今時今日,大家也留意到美國最近公布的消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)增長強勁,我建議對此情况不要掉以輕心,因為是次通脹並非如早前所講屬短期現象,而是一個結構性的轉變。事實上,我們在歷史上很難找到有一個時代像過去10多年般低通脹,我覺得這已成為歷史,未來通脹上升趨勢繼續的話,不論美國聯儲局、英倫銀行,甚至是中國人民銀行便難以再維持寬鬆貨幣政策以刺激經濟,它們一定要堅守作為央行須控制通脹的政策目標,因此採取加息行動」。

「市場似乎習慣了過去10多年的低利率、低通脹,即使近月通脹回升,大家也覺得並沒有什麼大不了,以為只需要輕微加息便可以應付了,回看上次美國加息周期,聯儲局在2015年至2018年加息9次共2.25厘,有投資者可能會覺得今次加息周期也只會加息2厘而已,並非特別多,但我認為大家不要忘記,當時通脹明顯低於現水平,所以我覺得大家不要低估加息對資產價格下跌的壓力」。

陸庭龍強調,投資者切勿低估美聯儲壓抑通脹的決心,若通脹繼續於現水平高企不下,當局每次加息可能是0.25厘或0.5厘,這樣的話,即使仍然維持2015年至2018年加息周期一樣加息次數,聯邦基金利率也可以升至4厘。目前美國國債高達逾28萬億美元,有分析指聯儲局不會大幅加息,以免增加政府相關利息開支,他認為這也是誤判,因為只要美國通脹繼續高於國債孳息率,例如通脹若維持於6厘或以上,即使國債孳息率升至4厘,政府便仍享有在「實質負利率」下發債的好處。

投資優質股可跑贏通脹

債券受累加息

面對美國加息速度及力度或超預期的情况,投資者如何應對呢?陸庭龍表示: 「2022年是否因為加息陰霾,大家便什麼投資也不做、只揸現金避險便算呢?這可能也是一個保守投資者的選擇,不過,通脹不代表股市一定差,因為通脹代表銀紙貶值,你仍然需要將部分資金投放於某些資產,用來對抗通脹,其投資回報若比通脹更高,便可以取得扣除通脹後的正回報。」

看好中資新能源股全球商品ETF

「作為比較,由於美聯儲料將帶動全球央行進入加息期,而加息對於債券價格屬負面因素,因此目前債券並非值得憧憬的資產;另外,不少本港投資者今年都經歷了內房債違約的影響,此市場現時氣氛低迷,我估計明年也不會有特別好的回報」。

至於股票投資策略,陸庭龍教路,「雖然恒指今年以來下跌不少,當中也有一些板塊期內大漲小回,即使曾出現調整,但調整幅度與全年升幅比較屬微不足道,例如電動車股,比亞迪(1211)股價年初至今仍有理想升幅。這亦可給大家一個啟發,如果你搵到一些行業,它較少受政策風險因素影響,當中便仍有股票有正回報,只不過這些股票好難搵到。明年我認為有兩個主題可以留意:第一是綠色能源,當中包括電動車,以及相關的原材料;第二便是在通脹升溫的時候,商品價格應該向好,在此領域,我建議大家可投資在全球商品交易所買賣基金(ETF)或基金,今年這樣去做的話,全年回報會超過10%」。

美聯儲視通脹為重大威脅

港股美股上周齊跌

「在2022年大家有一個良好意願,希望港股可以反彈、扭轉今年的跌勢。不過,我覺得在美國可能需要大幅加息以壓抑通脹的大氣候下,港股要突破之前的樽頸或逆轉之前落後的情况,其實是比較困難的,大家在這方面要現實些去看此問題」。

事實上,向來「通脹無牛市」,美國勞工部早前宣布上月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)分別按年增長6.8%及9.6%,增幅分別屬1982年6月及歷史以來最高後,聯儲局在本港時間上周四凌晨結束議息會議後宣布每月削減買債額度,從現在的150億美元上調至300億美元,明年3月中結束買債計劃,跟着「很快」便會啟動加息,預測明年、後年及2024年分別加息3次、3次及2次,每次0.25厘,即聯邦基金利率下端將由目前的零水平在2024年提升至2厘。

美聯儲主席鮑威爾於議息會議後便表示:「美國經濟要回復全面就業,通脹是兩大威脅之一(編按:另一威脅是新冠疫情),我們需要另一長期經濟擴張周期,好像我們過去40年經歷的一樣」“One of the two big threats to getting back to maximum employment is actually high inflation.What we need is another long expansion, like the ones we have been having over the last 40 years.”,一改過去多月指「通脹屬暫時性(transitory)」的說法,明確向通脹宣戰,此舉不止令早於下半年以來已轉弱的港股上周跌勢加劇,恒指周四最低報23155點,屬15個月低位,年初至今曾屢創新高的美股三大指數上周亦轉跌。

美股估值高 中資股政策風險大

在《Money Monday》第289期(3月8日出版)封面故事,陸庭龍在專訪中已預測,美國長債息率回升已成為趨勢,預料升勢將持續至少一年半,即使他個人資產配置當時仍最重倉股票,佔比高達55%,惟除了一直看好的科技股及醫療股外,亦加入分別受惠加息及通脹的金融股及資源股;另外,該組合當時亦分別持有30%現金,以及15%黃金與商品,惟已因應債息睇升而把所有債券清倉。

面對美國目前通脹升溫,聯儲局加快收水、明年加息在即的新形勢,陸庭龍在是次專訪指出,上述投資組合已將股票比例由55%減至40%,仍屬最重倉的資產,「今年以來我一直看好股票,因為即使市場對美國加息的預期推升國債孳息率,令資金成本上升、壓低股票估值,但通脹揸現金只會被蠶蝕購買力,通脹重臨意味着經濟重新啟動可以加價,仍然有股票是可以看好的,所以加息預期及通脹對股票的影響屬相互對冲;不過,隨着明年美聯儲便啟動加息,我覺得現時是適當時機減持股票了,因為不少美股經過近月上升後估值亦已太高,而很多中資股均有政策風險,值得買入的股票已愈來愈少」。

增持現金至四成 應對加息風險

減持股票在投資組合的佔比後,陸庭龍建議將現金比例由30%調高至40%,「市場現時仍低估美國是次加息及通脹的影響,若稍後投資者面對現實,我不知道由此帶來的第一波震盪有多大殺傷力,所以一定要增持現金」;另外,他表示,商品及黃金價格傳統上受惠通脹上升,因此有關持倉比例由15%增加至20%。

[封面故事]