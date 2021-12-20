鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好

雖然陸庭龍在上文預測美國聯儲局明年將加息壓抑通脹，把股票佔投資組合比例由55%下降至40%，但他亦強調，人類的進步是不會停止的，高端科技研發生產會持續，個別科技及高端製造業股仍然很有投資價值。事實上，蘋果公司自1982年上市以來，過去近40年股價勁升逾1000倍，目前市值高達2.8萬億美元，稱冠全球；而近年成為蘋果公司旗下iPhone手機鏡頭供應商的舜宇光學，於2007年6月上市時招股價僅3.82元，上周五收報243.6元，14年半累積升幅亦逾63倍，即使期內出現美國加息周期，惟長線持有這類優質股，回報仍然十分可觀。

美國及中國作為全球兩大經濟體，近年在各方面競爭加劇，陸庭龍分析，中國面對美國不斷增加的壓力，若要繼續向前發展，便一定要做好高端製造業及高端科技，而美國因此亦多次制裁中國科技公司，限制向中國科技公司提供晶片及其他核心設備，他形容美國此舉是「打蛇的七寸，要壓住你(中國)」，而中國亦會繼續迎難而上，認為投資者可從中找到機會，「你投資中國的高端製造業股的話，超碼政策風險對你並非負面因素，因此亦減少了一個疑慮，可以細心研究哪間公司在這些行業有出色表現，便值得投資」。

舜宇今年首拿iPhone 13鏡頭訂單

陸庭龍舉例說，蘋果公司產銷的智能手機iPhone，無疑是全球最有競爭力、最賺錢的產品之一，若投資者本身是iPhone用家，不妨細心看看自己的智能手機，然後查證其熒幕、鏡頭及其他零件是由哪些上市公司生產，然後再細心分析，可能便可找到理想的投資標的，他以舜宇光學為例，指它今年不單估計首度拿到iPhone 13的鏡頭供應訂單，而且將來亦可望打入Apple Glasses供應鏈：「將來戴着Apple Glasses不單可以玩電子遊戲及看電視節目，亦可以做很多事，故此Apple Glasses可能像今日的iPhone一樣屬改變世界的消費電子產品，而Apple Glasses的眼鏡片與iPhone的手機鏡頭屬同類產品，同樣可由舜宇光學供貨。也可以說，美國及中國在軟件及硬件上的確各擅勝場，兩國的企業合作生產才可以製造出全球暢銷的高端消費電子產品」。

效股神巴菲特 重倉優質股

根據彭博數據，舜宇光學、創科實業（0669）及比亞迪（1211）今年以來股價分別上升44.34%、42.97%及38.53%，均屬藍籌表現五強之內，可見高端製造業股的確備受市場追棒，陸庭龍認為，在今年港股整體市况艱難的情况下，優質股股價愈升愈有，屬市場正常現象：「市况愈艱難的話，表現好的股票便愈獲資金抱團，因為其他股票乏善足陳，所謂『炒股不炒市』，只要你買中這些股份，大市升跌對你無影響」。

股神巴菲特的投資旗艦巴郡2016年首次買入蘋果公司後多次增持，至上周五持有8.87億股蘋果公司，市值高達1590億美元，較投資成本360億美元勁升3.42倍，佔整體股票投資組合約一半，亦佔巴郡市值四分之一。陸庭龍分析，巴菲特於蘋果公司的成功投資經驗，亦給予啟示投資者，要集中資金投資於優質股，他認為這也是明年投資港股及美股的致勝之道。

中資科網龍頭股續受反壟斷打壓

相對之下，陸庭龍並不看好中資科網龍頭股，認為騰訊（0700）、阿里（9988）及美團（3690）將繼續受制於反壟斷政策：「過去中資科網龍頭股最大優勢是掌握眾多客戶數據，可以由此發展不同業務，但在目前國家講求數據安全、反壟斷的情况下，科網行業生態環境已出現重大變化，也就是說，過去的估值已屬偏高，現在要回歸現實，既然估值要向下調整，股價當然亦要下跌！」

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