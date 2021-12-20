創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶

至於何以命名「鴻鵠」，陸庭龍表示，古語鴻鵠是指天鵝，而「鴻鵠將至」即是好事即將來臨的意思，而西漢司馬遷的《史記．卷四十八．陳涉世家》亦有「燕雀安知鴻鵠之志」的名句，指小麻雀不知道鴻鵠有宏大的志願，形容自己是次創業是「有些理想希望實現」。

公司的英文名是「Winner Zone」，陸庭龍解釋，這是指希望不只為自己投資，而且也為客戶服務，並歡迎將來的合伙人，「希望有一個好的團隊，在Winner Zone裏面一齊努力」。

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