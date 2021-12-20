創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶
文章日期：2021年12月20日
【明報專訊】陸庭龍有逾30年銀行界經驗，於2008年加入恒生銀行，在今年中退休前是該行私人銀行及信託服務主管，退休後他便創辦鴻鵠資產管理及鴻鵠家族辦公室，出任行政總裁兼首席投資總監，近日剛取得證監會相關牌照，在是次專訪中亦暢談創業之道：「我們的定位是做外部資產管理人(External Asset Manager)，抱着以客為先(Client's interest first)的宗旨，根據客戶對回報及風險的要求，為客戶提供授權管理投資服務，收取的管理費或表現費由客戶直接支付，根據投資表現而定，故此與客戶的利益一致」。他續說，鴻鵠的目標客戶是至少有1000萬美元資產的富戶。
至於何以命名「鴻鵠」，陸庭龍表示，古語鴻鵠是指天鵝，而「鴻鵠將至」即是好事即將來臨的意思，而西漢司馬遷的《史記．卷四十八．陳涉世家》亦有「燕雀安知鴻鵠之志」的名句，指小麻雀不知道鴻鵠有宏大的志願，形容自己是次創業是「有些理想希望實現」。
公司的英文名是「Winner Zone」，陸庭龍解釋，這是指希望不只為自己投資，而且也為客戶服務，並歡迎將來的合伙人，「希望有一個好的團隊，在Winner Zone裏面一齊努力」。