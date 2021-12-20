創辦人曾開發防水對講機 學懂生產小眾產品技巧
文章日期：2021年12月20日
【明報專訊】KellyJohn Studio Limited創辦人麥子鋈曾經研發過幾款較小眾的電子產品。其中，以防水對講機長賣長有。至於KellyJohn Studio，則是今年新成立的公司，專門經營體感遊戲裝置的業務。他表示，累積了多年經驗，知道如何在推出較小眾的電子產品時，盡量減低風險和控制現金流。今次又申請到明匯智庫主辦的「粵港澳大灣區青年創業計劃」近40萬元資助，資金不成問題。
力爭中小型遊戲公司支援
他表示，KJ-Stick適用於Windows、Android及iOS平台上的所有格鬥、射擊及運動遊戲，只要遊戲開發商願意在其遊戲加入幾個指令即可。他計劃開發一個體感足球遊戲來作示範，以鼓勵遊戲開發商支援。
暫時來說，有3家公司願意在開發遊戲時支援KJ-Stick。其中兩家是香港小型遊戲開發公司，包括一家正開發樂齡遊戲的公司，另一家則是美國公司，開發了一個模擬田徑運動遊戲。明年1月底，該公司將會在貿發局的「只想購物節」中示範KJ-Stick玩法。之後，會向大灣區的中小型遊戲開發公司介紹KJ-Stick，爭取支援。