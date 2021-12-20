《幫你格價》：低門檻移民大盤點

明報記者 黃清瑤

新西蘭於今年9月公布最新的2021居民簽證（2021 Resident Visa），計劃已於本月1日接受網上申請，申請人必須在今年9月29日身處當地，並持有技術移民或工作簽證，當中包括畢業後工作簽證、人才（僱主認可）工作簽證、長期技能短缺工作簽證等。另外，須再符合以下其中一項條件包括：（一）在當地住滿3年以上或；（二）收入等於或高於入息中位數（每小時27紐元）；或（三）屬短缺行業之一，就可申請永久居留。

新西蘭福利優厚 惟稅率高昂

移民新西蘭的好處，是可享受其優厚福利。當中包括免費公立醫療服務、生育補貼、免費教育、滿65歲可領取養老金、部分國家或地區免簽入境，及同時取得澳洲定居及工作權。至於稅制方面，當地採用累進稅，如年收入低於1.4萬紐元（約7.39萬港元），個人所得稅為10%，年收入介乎1.4萬紐元至4.8萬紐元，個人所得稅為17.5%，如收入高於7萬紐元，個人所得稅為33%。另外企業所得稅統一為28%。所有國民都要繳交15%的消費稅及1.39%的ACC保費（即意外傷害保險）。

昔日移民台灣至少要投資600萬元新台幣（約170.9萬港元），以在當地開設公司或投資現有公司。今年，當地推出毋須大額投資的香港人專業移民計劃，符合相關行業及在行內執業滿指定年期，或取得獎項者即可申請，在當地工作及生活1年可取得永居，當中最大優勢是毋須放棄香港護照。

曾獲獎記者可專業移民台灣

主要行業包括有：（一）律師、會計師、建築師、醫生、註冊或登記護士等人員，並要求在香港工作2年以上；（二）曾獲新聞獎、著名國際影展獎項的電影界人士；（三）金融、保險、證券或期貨專業方面，工作10年以上有特殊成就；（四）從事運輸、郵政、電訊、氣象或觀光專業領域5年以上有特殊成就；（五）長期從事重要文化藝術工作，具有卓越技藝等都可以申請專業移民計劃。

福利方面，當地的醫療及生育福利一直較佳，首先，全國民眾都要強制性買入「國家健康保險卡」，每月保費視乎工作類別及家庭人數，看醫生時亦需要繳付部分醫療費。為鼓勵生育，台灣政府為學童提供12年免費教育、生育金及育兒津貼等。至於退休保障方面與香港強積金制度相似，當地僱主及僱員分別要每月供款薪金的6%。當退休時，退休金額低於儲蓄金額，將會由國庫補貼差額。

愛爾蘭月入超2.57萬港元 徵四成入息稅

愛爾蘭與英國相近又是歐盟成員，取得歐盟護照就可以自由進出過百個國家，並在其他歐盟國生活及工作。如想低成本移民到當地，可考慮工作許可簽證，惟對申請人工作要求較高。除要求申請人年收入達3萬歐元（約26.31萬元）外，亦要求申請職位不在「不符資格職業清單」（Ineligible List of Occupations）上，以及僱主要通過市場勞動力需求測試（Labour Market Need Test）證明未能於當地或歐盟國家請到適合人手。

測試要求僱主在全國報紙或工作網站刊登至少3天，及歐盟委員會的招聘網站刊登至少4星期，如沒有合適人選才可以工作許可簽證招聘海外員工。如申請人成功受聘，工作5年可成永久居民。

稅制方面，當地個人所得稅為20%，如年收入超過3.53萬歐元（約30.94萬港元），稅率翻倍至40%。至於福利方面，當地居民可享12年免費教育，如每周收入在扣除房貸、交通費後不高於184歐元（約1612港元），可申請醫療卡，持卡者可享免費門診、住院等醫療服務。事件上，當地醫療體系完善，曾被評為世界首20個醫療體系先進國家。另外，國家會對多項個人開支作津貼，包括電費、煤氣、電話費等補貼。

澳洲讀書2年工作5年可取永居

澳洲有兩種移民方式，包括門檻較高的GTI全球人才移民計劃，及門檻較低的香港人升學移民計劃（485簽證）。如申請人屬於10個指定行業，包括金融服務及電子科技、健康、教育、基礎設施及旅遊、能源相關專業、資源相關專業、農業食品及科技、循環經濟 、國防、先進製造及太空等，以及被行業的頂尖人士提名，在當地年收入可達15.36萬澳元（約85.36萬港元），就符合申請資格，最快2個月內取得永居及舉家移民。

升學移民方面，需要在當地完成兩年Tertiary Studies及畢業，就可申請畢業生簽證，在當地工作5年可成永久居民。

長久以來，澳洲是移民大國，以福利優厚見稱。如在當地取得永居，可享有成人助學金，當中申請人需為25歲以上，並入讀全日制的大專或本科學位以及部分碩士課程，就可申領助學金；照顧者補貼即家中有殘疾人士而無法正常工作者，可獲政府補貼；求職者津貼方面，如超過22歲及願意尋找工作，但未找到工作人士，可申領有關津貼。另外，仍有帶薪產假、爸爸補貼、新生兒福利補貼、育兒及托兒補貼等等。

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