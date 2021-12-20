摩根大通亞洲：英加息帶動 匯控購29852

英倫銀行宣布加息0.15厘，刺激銀行股周五做好，匯控（0005）裂口高開，升近3%，創逾1個月高，並完全回補11月初下跌裂口。輪證資金流方面，截至周四的過去5個交易日，匯豐好倉累錄約320萬元淨流入，淡倉同期錄43.5萬元淨流出。

如投資者部署短線追入可留意匯豐購29852，行使價51.93元，實際槓桿11.2倍，2022年5月23日到期。如認為後市有下跌空間可注意匯豐沽29848，行使價41.83元，實際槓桿9.3倍，2022年4月22日到期。

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