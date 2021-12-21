YOHO Hub加推111伙 折實均呎破2.1萬

加推1房折實704萬起 3日收約2200票

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub 2號價單單位集中於中層至高層，故均呎較首批高，若撇除樓層、座向等因素，是次屬原價加推。據2號價單顯示，111伙單位價單售價由799.5萬元至2494.5萬元不等，價單實呎由20,579元至26,606元；發展商維持最高12%折扣優惠，折實價由703.56萬元至2195.16萬元，折實實呎介乎18,109元至23,412元。

入場單位為第1座12樓F室，實用面積325方呎，1房間隔，折實價703.56萬元，折實實呎21,648元；較首批入場單位1座樓F室，折實價685.16萬元高18.4萬元或約2.7%。

陳漢麟又指出，新一張價單首度推出3座J室，實用面積726方呎，屬3房1套連獨立廚房開則，全盤僅提供24伙；價單2號呎價最低單位正屬上述戶型，為3座6樓J室，折實價1314.72萬元，折實實呎18,109元。

OASIS KAI TAK頂層4房4141萬沽

另外，市區盤昨日再錄大額成交。一手成交紀錄冊顯示，會德豐地產旗下已屆現樓的啟德OASIS KAI TAK，3座35樓A室，實用面積1144方呎，屬頂層連天台大宅，採4房套房設計，內附樓梯，前往602方呎天台。單位去年10月中曾經作內部轉讓，成交價3720萬元，實呎32,517元，本月16日終止交易，昨日再以4141.28萬元售出，實呎3.62萬元，新買家採用90天現金付款。

另信置（0083）及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，成交紀錄冊顯示，本月較早時以792.7萬元售出的3B座5樓實用328方呎F室，1房戶型，買家已取消交易撻訂，料遭發展商沒收5%訂金涉近40萬元，亦為維港滙II自8月開售以來首宗撻訂。