凱滙首宗二手 3房3年升值14%

麗港城連天台戶1100萬沽

同區老牌屋苑麗港城亦錄罕有特色戶成交。中原分行經理郭麗娟表示，麗港城4座高層連天台特色戶，實用面積748方呎，3房套房間隔，座向西北方，擁開揚郵輪碼頭海景，最初開價1250萬元，放盤僅3周即以1100萬元成交，減價150萬元或12%，實呎14,706元。原業主於2016年3月以805萬元購入，帳面獲利295萬元或37%。

花都2房連天台568萬同類新高

北部都會區消息刺激新界屋苑樓價。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場12月暫錄約4宗成交，最新4座高層連天台戶，實用370方呎，2房間隔，以568萬元易手，實呎15,351元，成交價創屋苑同類新高。原業主2018年以520萬元購入，帳面獲利48萬元或約9%。

香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳海悅豪園本月至今暫錄2宗成交，最新1座中高層D室，2房間隔，向東南望海景，實用432方呎，原業主以800萬元放盤5個月，吸引區內客洽詢，最終減價31萬元或3.9%，以769萬元售出，實呎17,801元。原業主1998年1月以352.8萬元一手購入，23年間帳賺416.2萬元或逾倍。

逸濤灣海景3房戶高見1880萬

港島方面，美聯助理區域經理鄭琨稱，西灣河逸濤灣春瑤軒高層E室，實用710方呎，3房1套間隔，享海景，獲同區用家以1880萬元承接，實呎26,479元，成交價創屋苑同類新高。原業主2008年12月以663萬元購入，帳賺1217萬元或1.84倍。