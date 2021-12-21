華置私有化失敗復牌 最多曾跌逾三成

收市失守3元 成交明顯增加

華置昨日股價最低曾見2.45元，跌幅最多一度多達35.19%，創上市以來最大跌幅，其後跌幅收窄，全日成交股數達2040萬股，交投涉值5530萬元，比平時成交額介乎110萬至900萬元的範圍明顯增加，沽空額亦達455萬元。該集團的私有化方案在上周五被否決後，按例大股東不能夠再於上周五要約期結束後一年內提出要約全面收購。

在剛過去的周日，曾高調指會對華置私有化方案投反對票的「Ken Sir」呂宇健則表示，會趁低撈，增持華置至關鍵的反對門檻2.1%。

連同今次私有化被否決，劉鑾雄家族已經連續三次提出私有化失敗。此前，他曾經部署於1989年及1991年先後提出將華置私有化，均以失敗告終。華置在2007年一度獲數名第三方洽購並擬提要約，最終不了了之，再事隔14年始由大股東重提私有化，最終又被否決。