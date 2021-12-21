人行銀保監座談會 鼓勵優質房企收購同業項目

內媒引述業內人士表示，人行、銀保監近日聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》，在座談會上，鼓勵加大房地產項目兼併收購等，助力化解風險、促進行業出清。今次通知明確指出是關注資產併購，而非股權，報道引述消息人士指，兼併收購的主體是優質房地產企業，包括大型民營、國企和央企等；被兼併收購的對象為優質項目，而非企業股權；通過兼併收購房地產項目，可促使經營不善、尚未瀕臨破產的優質房地產企業「瘦身」、防範及化解資金緊張的風險。

有房企在座談會上表示，目前是兼併收購的較好時機，正實質地洽談多個併購項目。招商蛇口、碧桂園（2007）等已在銀行間市場註冊發行債務融資工具，集資用於房地產項目的兼併收購。

融創出售3寫字樓 作價26.8億人幣

此外，據《21世紀經濟報道》報道，融創中國 （1918）近日已完成出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目，預計交易作價約26.8億元（人民幣，下同）。報道引述接近交易的人士稱，下半年內房行業市場遇冷、房企整體資金緊繃的背景下，融創是次交易的對價相對合理，料可補充融創的現金流。