楊金隆林楚華申討回訟費被拒 官：「瓜田李下」自招嫌疑
文章日期：2021年12月21日
【明報專訊】港交所（0388）上市科前首次公開招股交易組主管楊金隆、上市顧問林楚華早前被控收受及提供利益，協助安排公司上市脫罪，二人向法院申請討回訟費遭到拒絕。區域法院法官林嘉欣表示，楊金隆身居港交所要職，林楚華安排多宗上市申請，後者多次向楊金隆太太郝媛媛轉帳共915萬元做法惹人疑竇，讓自己處「瓜田李下」境地。
法官林嘉欣又表示，郝媛媛利用自己的人脈及專業投資者身分，替林楚華代持、代購高入場門檻的私募基金，是今次案中令楊金隆、林楚華脫罪的致勝「核武」。法官指，如郝媛媛在案件早期就解釋「代持」的原因及披露「代持」證據，可避免審訊的機會頗大，指辯方或有權因策略或其他理由，不事先披露「核武」，但做法代價是不能取得訟費。
倘郝及早解釋「代持」 或避免審訊
楊金隆及林楚華被控收受及提供利益一案月初宣判，法官裁定兩名被告合共三條控罪全部不成立，無罪釋放。當時法官指出，裁決理由是無證據顯示，楊金隆知悉林楚華參與在案中12家IPO，惟沒有任何聯交所文件顯示林參與該12家IPO其中。
林支持楊申請的馬會會籍沒限額，純屬「舉手之勞」，不構成利益。至於林楚華轉帳予郝媛媛戶口及二人聯名戶口的915萬，法官表示，表面上是「不尋常情况」，惟信納郝的證供，可能僅郝為林代持，不構成利益。