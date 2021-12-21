德勤：政治影響創科行業成常態

不過，他指出，地緣政治角力的確會影響到創科行業，相信問題將持續並成為常態，坦言投資者對遭制裁的公司及較敏感板塊如人工智能會更為審慎，集資規模逾百億的大型新股的融資能力或受影響，因為始終有不少資金來自美國。

港交所（0388）將於明年1月實施特殊目的收購公司（SPAC）新上市機制，歐振興表示，預計明年全年會有5至10隻SPAC，相信能吸引在美國已私有化的中概股及亞洲區內高增長企業，以SPAC併購形式赴港上市。

今年港新股上市

料跌至全球第4

他相信SPAC在港上市數量不會多過以傳統渠道上市的企業， 僅為輔助性質，不會成為主流，並指明年資金不會像今年般氾濫，市場傾向更「選擇性」地投資，認為實施初期SPAC數量不會太多。

德勤發表報告指出，本港新股市場今年第二季及第四季放緩，預料今年全球排名跌為第四，會有97隻新股上市，融資額達3314億元，分別較去年同期跌34%及17%，近六成融資額來自9隻超大型新股，當中以同股不同權（WVR）架構的新經濟公司為主。歐振興表示，明年本港全球排名有望重回三甲，預計將有120隻新股上市，融資約3300億元。