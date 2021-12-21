調查：僅28%企業認識積金易平台

平台為僱主帶來效益

近半抱中性看法

協會委託市場顧問公司今年7至8月訪問511家企業，結果顯示僱主對積金易平台主要疑慮，包括「遇到問題時客服支援足否足夠」、「平台有否足夠網絡安全措施保障隱私」，以及「行政效率會否因平台與強積金供應商的角色及職責不清晰而降低」。

協會就平台提出建議，包括加強了解僱主的關注點，在開發過程中針對解決相關問題，而平台推出前透過不同媒體加強宣傳及教育。協會亦建議平台實施初期，設立客戶服務熱線及網上自助服務平台，且提供關於過渡期安排的清晰指引，確保現有強積金服務供應商續提供平台公司未能提供的服務。

​​積金局回覆稱，為進一步完善平台的使用介面設計，積金易平台公司及承辦商將於今年底起舉辦為期約半年的諮詢活動，主動接觸工會、商會、自僱人士組織、專業團體，以及行業組織等代表，介紹平台的設計和功能，並收集他們意見，從而完善平台設計及服務。