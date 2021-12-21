馬斯克預告：今年交稅逾858億

自稱史上交稅最多美國人

上周馬斯克與民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）爆發口水戰。沃倫呼籲馬斯克繳納更多稅款，不要佔其他人便宜。馬斯克當時回應，自己今年繳納的稅款，將超過史上任何美國人。根據彭博新聞的計算，如果馬斯克行使明年到期的所有期權，他可能在2021年面臨超過100億美元的稅單。

特斯拉沒有向馬斯克提供現金工資，只向他發放股票獎勵。根據監管文件，他要在2022年8月的限期前，將大約2290萬份股票期權轉換為股票，否則逾期將會作廢。他將需要約1.43億美元來行使這些期權，並為此支付超過90億美元的聯邦入息稅及醫療保險。

稅務居住地加州轉移至得州

雖然馬斯克已將稅務居住地由加州轉移至得州，但他的期權是在居於加州時獲取，因此他行使期權仍須向加州付稅，另加聯邦稅率，兩者合計超過50%。有別於加州，得州不徵收個人入息稅或資本利得稅。

馬斯克上月在Twitter發起民調，獲逾半參與民調的網民支持他沽出特斯拉的一成持股。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克的淨資產達2430億美元，大部分財富來自他旗下的特斯拉和太空探索公司SpaceX。

（綜合報道）

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