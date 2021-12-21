劉思明：港股跌勢趨全面 加速尋底

美股上周五回吐，昨天亞洲時段繼續受壓，納指100期貨跌穿月初低位。美國民主黨參議員Joe Manchin表示不會支持總統拜登提出的2萬億美元基建方案，令方案闖關帶來變數，高盛因此考慮再次下調對美國經濟增長的預期。本周美國有多項數據公布，隨着聯儲局的焦點由就業及經濟移向通脹，本周四公布的11月份核心個人消費支出物價指數受到關注，令美股波動。此外，面對Omicron變種病毒蔓延，多個國家採取嚴格限制活動打擊到經濟，紐約期油大跌逾4%。風險資產受壓令本身疲軟港股更添壓力。

食品股相對強 農夫山泉可留意

儘管月初宣布降準後，人行自去年4月以來首次下調首次調降一年期貸款市場報價利率（LPR）；該行與中銀保監近日前聯合印發通知，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼併收購。北水也持續流入港股，由11月24日以來已連續19個交易日錄得淨流入，昨淨流入38億元，而近3個交易日每日淨流入金額為其內最高，但未能支持港股。恒大（3333）成都兩宗地塊逾兩年未動工被中國政府無償收回，佳兆業（1638）超過117億美元優先票據未償還仍然震撼市場，恒大、佳兆業、融創（1918）、世茂（0813）再破底。食品股是少數可倖免於沽售行業，農夫山泉（9633）值得留意。集團上周公布建議採納員工股權激勵計劃，擬定將向不超過120名人員授予股權激勵。倘若計劃順利進行，將有助主要員工更積極推動公司發展及增長。公司經過多年的發展，除了核心的包裝水產品推陳出新，豐富產品線，鞏固市場佔有率，也不斷拓展茶品、功能飲料、果汁等其他飲品市場。農夫山泉上月炒染藍刺激股價急升，於44元已找到支持回升，上周五創出第二季以來新高。雖然該股跟隨市况有回調，但幅度溫和，短線料於20天線約46.5元有良好承接。止蝕可設於45元。

大行質疑安踏派特別息「不謹慎」

不過，民企老闆可能面對經營以外的資金壓力。安踏（2020）公布為慶祝本集團成立30周年，考慮到現金盈餘充足，考慮派特別中期息每股30分。不過，派特別息惹來券商的質疑，花旗認為安踏派特別息並非謹慎做法，因為集團面對中國消費放慢、營運資金壓力增加、未償還債務、以及早年收購芬蘭運動品牌Amer Sports的現金流壓力。安踏周末於微博宣布集團創始人捐贈100億成立「和敏基金會」助力公益慈善。集團主席丁世忠於4月配售8800萬股套現約115億元，若然安踏落實派特別中期息，料可收取過4億元人民幣利息。安踏支持國家共同富裕政策，未知會否對其他民企老闆起到示範作用？其他民企老闆未知也有在股票市場沽貨套現的壓力？

劉思明

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