曾國平：只怕Omicron不是Pi的主因

財經版的讀者，當然聽過啤打和阿爾發兩個術語。啤打就是Beta，量度的是個別股票或基金跟大市的相關性，數字愈大關係愈深，正數就是方向一致，負數就是南轅北轍；當啤打的預測跟現實不符，那阿爾發亦即Alpha就要出場，量度個別股票或基金超出理論的額外表現了。

至於Omicron，則絕少出現於經濟金融理論之中。原因很簡單，就是Omicron（O）寫出來跟英文字母O看起來一樣，容易引起混淆。樣子如何，命運也必如何，在二十四個希臘字母之中，就只有Omicron一直被「歧視」，不似其他字母老是常出現於數學公式之中。

經濟學上Pi微觀宏觀意思大不同

隨Omicron後的希臘字母，就是家傳戶曉的Pi了。圓周率，是圓形周長和直徑的比率，數值約為3.14，而Pi之所以被用來代表這個常數，皆因它是希臘文中「周長」一字的首個字母。英文中的批（pie），讀音跟Pi一樣，剛好也是圓形，但蘋果批南瓜批紅莓批等食品，原來跟pi無關，而是來自喜鵲（magpie）：一說是這種雀鳥性好囤積食物，不分種類都堆到鳥巢中，跟批的製作原理如出一轍。

經濟學者很少用到圓周率，於是Pi這個希臘字母就給借用到其他地方去。上微觀經濟學課，解釋供應從何而來，必提到廠商將利潤極大化的假設。為免每次都寫出profits一字，亦為免跟代表價格的英文字母p搞亂，一般會用Pi代替。

換上宏觀經濟課，Pi的意思就完全不同了。談的不是個別產品的價格，而是整體物價水平，仍可以p代表，只是當討論對象是物價的變動百分比，亦即人人為之色變的通脹率，就不知道如何是好了。經濟學全面數學化，是二戰以後的事，經濟學者初時談到通脹率，一般做法是在p這字母之上整色整水，藉以跟價格本身區別。不過，隨數學公式愈來愈多，這樣整色整水還是太麻煩，也不便閱讀，於是大概由上世紀六十年代尾開始（始創人相信是個英年早逝、極有影響力的阿根廷經濟學者），Pi就被借用作通脹率的符號，沿用至今了。

現在Omicron既遍佈世界各地亦佔據傳媒版面，順理成章的憂慮，就是變種病毒會再度衝擊供應鏈，令通脹高企的問題惡化。這想法是太樂觀了。當Pi跟Omicron無甚關係，當Pi是源自貨幣加上財政政策的大刀闊斧，那才是真正的憂慮。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]