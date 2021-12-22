光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心

【明報專訊】恒指公司過往未必每次季檢都會新增恒指成分股，但自去年8月以來，近6次檢討恒指均有變動，平均每次新增約3隻成分股。直至今年3月初宣布諮詢總結時，更提出於2022年中前透過定期指數檢討將恒指成分股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻的兩項目標。