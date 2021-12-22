專家：降LPR損內銀盈利能力
文章日期：2021年12月22日
【明報專訊】人民銀行周一（20日）發布的1年期市場報價貸款利率（LPR）下調0.05厘至3.8厘，惟作為LPR定價基礎的1年期中期借貸便利（MLF）利率，當月維持不變，意味銀行從人行獲得資金的成本沒有下降，但對外貸款利率減少。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞發表報告，認為雖然貸款基準利率降0.05厘幅度或許不大，不過此舉預示貸款利率向下，收窄銀行淨息差，令盈利能力進一步下降。
艾西亞指出，過去銀行一直為保持中國經濟穩定作出貢獻，向實體經濟讓利，包括官方鼓勵銀行降低貸款利率、費用和佣金。內銀的淨息差已從2019年的2.2厘降至今年的2.07厘，盈利能力下降。儘管內銀盈利在新冠疫情後大幅反彈，但內銀兩年平均利潤的按年增幅從2019年6.8%降至2021年第三季的1.6%，顯示增速仍遠低於以往水平。
不過，艾西亞也指出，貨幣政策放寬可為企業和銀行提供充足流動性，降低信用風險，是利好消息。另外，重振信貸增長是中國應對經濟增長壓力的關鍵，銀行可能會受惠於更快的貸款增長。
中金料明年首季再減息
中金公司報告則指出，MLF只是銀行資金成本的一部分，央行負債僅佔銀行負債佔比3.5%，相對存款和同業負債佔比為60%和11%。該行估計，LPR下跌0.05厘會令內銀業界每年貸息收入減少550億元（人民幣，下同），不過人行在6月以來兩次降準，加上存息上限改革、銀行同業存單利率下降等，可降低銀行資金成本每年760億元。
在計算經濟下行和信用風險上升，提升了貸款風險溢報後，中金認為是次1年期LPR減息0.05厘，已消化了早前累積的減息空間。中金預期，明年首季有可能繼續減息，因為銀行息差或重回低位，預計人行下次LPR降息，或會同步下調當月MLF等公開市場操作工具利率。