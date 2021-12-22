Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響

集團上季純利增7%勝預期

Nike昨晚美股盤前升逾3%。集團上季整體收入達113.6億美元，按年微升1%，並勝過市場預期的112.5億美元。其中大中華市場季內收入為18.4億美元，按年升轉跌20%，終結過去5個季度連升。集團表示，主要由於越南工廠關閉及可用庫存減少所導致，未有提及品牌今年3月因「新疆棉事件」而被內地消費者杯葛的影響。

集團主席兼行政總裁John Donahoe於業績發布會上表示，大中華市場業績表現符合預期，而集團在「雙11」購物節新增1300萬名會員，會員滲透率更按年升20個百分點。他強調，集團看好中國市場長遠發展，並將繼續於當地投放資源、維持品牌領導地位，相信2022財年將可迎來復蘇。

歐美中東銷售額升

其他市場方面，亞太及拉丁美洲地區季內收入同樣按年跌8%，至13.47億美元。隨着美國經濟及零售市場逐漸回暖，北美上季銷售額按年升12%至44.77億美元，屬增長速度最快的地區；另歐洲、中東及非洲市場則錄31.42億美元，按年增加6%。

對於未來展望，Nike執行副總裁兼首席財務官Matthew Friend預期，儘管經營環境將跟隨新冠疫情波動，加上產量持續受影響，但集團仍然維持2022年財政年度全年收入錄中單位數增長的預期，而本季則錄低單位數升幅，符合早前集團調整的指引。他續指，受惠產品供不應求的情况，集團調升毛利率增長指引至按年增加150個基點。