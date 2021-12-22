恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
文章日期：2021年12月22日
【明報專訊】恒指周一見年半低位後，昨日反彈力度有限，早上略為高開後升勢擴大，下午一度收復兩萬三，最高見23,100點，不過長假期臨近加上氣氛利淡，恒指收市前升幅收窄，收報22,971點，升226點或1%，主板成交1102億元，為近一個月以來最少。分析認為在缺乏利好氣氛下，恒指反彈幅度有限。
國指升1.23%，收報8141點，科指反彈2.08%，收報5612點。港股通昨淨流入32.74億元，科技股續獲北水撈貨，騰訊（0700）淨買入11.68億元，昨升2.51%，美團（3690）和小米（1810）分別有逾3億元淨流入，昨皆上升逾4%。周一淘寶主播「帶貨一姐」薇婭逃稅被罰，阿里巴巴（9988）續跌0.52%，不過快手（1024）則反彈0.64%。截至昨晚11時，恒指夜期報23,065點，高水94點。
信義玻璃（0868）周一晚發盈喜，昨升8.27%，為表現最佳藍籌股。不過內地貸款利率基準周一減0.05厘，或損內銀淨息差，農業銀行（1288）續跌1.13%，交通銀行（3328）跌0.86%，建行（0939）、工行（1398）及中行（3988）均逆市微跌。
植耀輝：氣氛未恢復 恒指料橫行
耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股昨日反彈但成交量不多，反映缺乏利好因素支持港股反彈，加上部分科技股昨日仍然下跌，限制恒指的升幅。目前股市投資氣氛未恢復，市場亦擔心新冠疫情變化，在港股估值不高的情况下，預期恒指會在兩萬三附近橫行。