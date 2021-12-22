發改委：明年慎推有收縮效應政策

貫徹執行價格法 嚴防商品價大起大落

寧吉喆表示， 在規範資本發展方面，明年針對一些大宗商品及民生必需品價格暴漲，貫徹執行價格法等法律法規，防止價格大起大落；協同做好反壟斷和反不正當競爭、反暴利防範短期游資炒作、反資本脫實向虛、反頭部平台企業侵權等工作，完善公平競爭的市場環境。在防範化解重大風險方面，明年加強投資項目債務風險防範，持續推進防範化解地方隱性債務風險，加強企業債券違約風險防範，提前做好應對複雜局面的工作預案。

寧吉喆稱，中國經濟今年面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，明年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。寧吉喆表示，面對經濟下行壓力，今年要對明年經濟工作提前做好準備，推動有利於經濟穩定的政策早出台、早落地、早見效；明年要持續落實好今年提前出台的政策舉措，穩定第一季、上半年乃至全年經濟運行。