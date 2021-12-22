發改委：明年慎推有收縮效應政策
文章日期：2021年12月22日
【明報專訊】國家發展改革委副主任兼國家統計局長寧吉喆昨日接受新華社專訪時表示，明年推出有利經濟穩定，有利激活增長動力的改革舉措，慎重推出有收縮效應的政策。寧吉喆表示，中央經濟工作會議提出明年需要重點發展的五大理論及實踐問題，包括着重就業增收、執行價格法配合反壟斷、防範化解重大風險、保障糧食供應以及碳中和。寧吉喆表示，「明年有信心、有條件、有能力保持經濟運行在合理區間」。
貫徹執行價格法 嚴防商品價大起大落
寧吉喆表示， 在規範資本發展方面，明年針對一些大宗商品及民生必需品價格暴漲，貫徹執行價格法等法律法規，防止價格大起大落；協同做好反壟斷和反不正當競爭、反暴利防範短期游資炒作、反資本脫實向虛、反頭部平台企業侵權等工作，完善公平競爭的市場環境。在防範化解重大風險方面，明年加強投資項目債務風險防範，持續推進防範化解地方隱性債務風險，加強企業債券違約風險防範，提前做好應對複雜局面的工作預案。
寧吉喆稱，中國經濟今年面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，明年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。寧吉喆表示，面對經濟下行壓力，今年要對明年經濟工作提前做好準備，推動有利於經濟穩定的政策早出台、早落地、早見效；明年要持續落實好今年提前出台的政策舉措，穩定第一季、上半年乃至全年經濟運行。