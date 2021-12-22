惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益

須獲澳外商投資審委會批准

交易料於明年3月底完成，事前須獲得澳洲外商投資審閱委員會批准。

該悉尼寫字樓位於中心商業區，樓面面積約47702平方米，出租率達94%，按年增長9.6%。是次Clear Miles認購的信託，另一方股東為澳洲上市房地產信託Dexus旗下的開放式基金。惠理表示，有關收購有助其擴大管理第三方資產、增加收費為本的收入，以及部署成立第二個房地產私募基金。

廖企方面，則早於2017年與合資伙伴收購澳洲的倉庫，並且於今年2月再下一城，藉着認購一房地產信託基金，參與澳洲布里斯班Ann Street 310號的一項21層高甲級寫字樓投資。連同今次交易，該集團在澳洲共投入3個項目上。