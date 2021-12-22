星島換核數師「未就費用達共識」

強調與安永無分歧或未決事宜

星島昨日發公告指出，原任的核數師安永已辭任，強調安永與集團之間，並無分歧或未決事宜，亦無事宜需要提請股東或債權人留意。星島表示，選取天職為新任核數師時，已考慮其背景及合適性，包括資歷、行業經驗、人力及服務能力等。公告表示，審核委員會向董事局提議委任天職時，亦考量過其他因素，例如費用建議、集團規模及複雜性等。星島認為，天職能滿足集團的現有需求，亦切合審核要求，而委任天職為新核數師，相信不會損害集團審核的標準及有效性。

早前星島行政總裁蕭世和辭任，轉投電視廣播（0511）出任商務營運總經理；至於星島餘下的行政總裁一職，便由副主席郭曉亭、前首席運營官蔡晉二人聯席擔任。回顧星島近年業績，自2019年度由盈入虧，股東應佔虧損錄得2268萬元，去年更擴大2.6倍至8091萬元；乃至今年上半年業績未見改善，錄得6319萬虧損，按年微增3%。