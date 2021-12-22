美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過

投資顧問公司Granite Investment Advisors表示，Omicron帶來的不確定令市場顯著波動，債券超買，股票超賣。受惠於內存晶片等需求強勁，半導體大廠美光科技（美：MU）第一財季收入及盈利勝預期，第二財季的盈利指引亦較市場預期樂觀，股價早段升一成。

吉利或取道韓國銷車美國

企業軟件供應商甲骨文（美：ORCL）同意斥283億美元（約2207億港元）收購開發數碼疫苗護照的電子醫療紀錄技術集團Cerner Corp（美：CERN），搶佔醫療領域的商機。甲骨文股價早段跌約1%。

路透社引述3名知情人士稱，吉利汽車（0175）母公司吉利控股，與法國雷諾（法：RNO）料將宣布達成合作協議，在韓國生產吉利旗下的混合動力汽車。因應韓國與美國有自由貿易協議，消息人士稱，吉利可能藉着在韓國生產，以免稅方式將汽車出口至美國市場。雷諾透過與三星集團合作，在韓國生產與銷售汽車超過20年。對吉利來說，與雷諾合作有助其在韓國取得生產的立足之地。

日本17月來首上調經濟評估

此外，澳洲央行最新公布的議息會議紀錄顯示，該央行預期變種病毒Omicron的擴散，不會破壞澳洲經濟復蘇，有可能在2022年首次會議縮減買債規模，並在5月結束買債，與現時預測一致。不過這決定並非一成不變，若就業市場形勢及通脹狀况勝預期，澳洲央行可能會在明年2月停止買債。

另一選項是2月開始「收水」，若進展較慢，將在5月檢討調整計劃。澳元兌美元昨升0.3%，高見0.7142。由於日本新冠病毒確診個案減少，令企業及消費者對前景趨向樂觀，日本政府上調整體經濟評估，是17個月以來首次，反映即使Omicron在全球擴散也無礙政府看好復蘇前景。

土耳其承諾補償損失 遏民眾換走里拉

面對土耳其里拉屢創新低，土耳其總統埃爾多安宣布一系列支撐匯率的措施，包括因匯率波動而對存戶造成的損失，將由國家補償，以遏制民眾將存款由里拉兌換成外幣。

土耳其里拉兌美元昨最多攀升20%，高見11.0935兌每美元，其後回落至12.77兌每美元。今年迄今，土耳其里拉兌美元貶值逾四成。

（綜合報道）

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