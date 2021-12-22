供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售

麥當勞試圖與供應商和進口商合作，透過安排其他貨運航班解決供應問題，但目前只能供應細薯條，以便讓更多顧客可購買到炸薯條。客戶若購買配有中薯條的套餐，可獲50日圓（約3.4港元）折扣，以反映薯條份量縮水的影響。

加國暴雨成災 美木材價急漲

此外，《商業內幕》報道，加國洪水影響了木材出口，惟美國建屋活動仍然強勁，帶動美國木材價格在過去5周上漲95%，每千板呎（per thousand board feet）的價格，再次升穿1000美元，達到每千板呎1044美元，遠高於11月中的接近540美元。

不過美國木材價格目前仍低於5月的1700美元以上歷史高位。

加拿大卑詩省上月暴雨成災，令木材出口暫時中斷。卑詩省木材貿易委員會的數據顯示，其50%的軟木產品出口美國。

雖然負責運輸森林產品的加拿大國家鐵路已於12月初重啟因洪水而中斷的鐵路服務，但美國住宅建設在入冬後因天氣暖和而持續強勁，令木材供不應求。

（綜合報道）

[國際金融]