強積金擬明年中放寬投資中國國債 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金

明報記者 胡學能

許正宇表示，目前若是不屬於「獲豁免當局」所發行的債券，須於個別債券層面獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資標的。由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的個別債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資，截至9月30日，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%（約26億元人民幣），規模遠少於投資在內地商業機構發行的債券（約230億元人民幣，佔強積金總資產值的2.41%）。

許正宇：豁免限制有理有據

許正宇稱，中央政府應與特區政府在規管強積金投資的相關法例中，同樣豁免於信貸評級的投資限制，而三家政策性銀行都是由中央政府創立及提供信用支持，並以貫徹中央政府的經濟及社會政策為目標，獲豁免相關限制同屬有理有據。據了解，有國際評級機構就中央政府及三家政策性銀行發出發行人評級，但較少為所發行的個別債發出評級。據積金局數據顯示，截至今年9月底，核准成分基金資產中，屬香港以外的亞洲地區債務證券，僅佔整體資產2%。

公會：有基金經理稱加大投資

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，從回報、風險、分散投資的角度而言，投資上述四家發行主體的債券合理。她認為，初期市場未必會有專門投資該四家主體的債券基金，惟現有的環球債券基金、亞洲債券基金，可能日後加入或增持該四家主體發行的債券，且已有基金經理反映若修例生效，會加大投資該四家主體的債券。

BCT銀聯回應，政府方案可為基金經理及強積金成員提供更多選擇，分散投資風險，中國國債的收益率普遍較其他成熟市場的國債高，可增加回報潛力。BCT銀聯認為，待此政策落實後，會與基金經理檢討基金投資組合，並因應情况調整。

積金局：全力配合政府修例

積金局主席劉麥嘉軒表示，是次措施令強積金投資種類更多元化，不但回應強積金業界的意見，亦能協助強積金計劃成員把握內地債市機遇，爭取更佳回報，積金局會全力配合政府進行法例修改。