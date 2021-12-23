Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股

【明報專訊】內地體育用品股昨日領升港股，主要受惠國際品牌Nike上季在大中華區收入跌兩成。儘管Nike沒有提及銷售下跌是因為新疆棉事件，僅指是受到供應鏈問題影響。然而，招商證券國際表示，考慮到國產品牌在第三季的流水增速以及其第四季的流水增速指引（即按年增長約20%），Nike應該已經丟失了市場份額。