稱營運受限 國泰下月擬削航班

據路透社引述知情人士透露，多條長途線包括澳洲、北美及歐洲航班將受影響。國泰的澳洲網站顯示，1月份只有從香港飛往悉尼的航班，未有飛往墨爾本、布里斯班或珀斯的航班。國泰航空回應查詢時稱，不能如期運作所有已計劃的航班，會即時聯絡受影響顧客，並會盡量安排顧客乘搭其他航班。

消息：北美澳歐航班受影響

事實上，國泰自本月起已取消部分來港航班，包括減少三分之一原本以閉環執勤模式運作的來港客運航班，改為載貨不載客。國泰的客運航班同樣受到港府的檢疫措施影響，於本月19日，由美國紐約到港的航班上有3名乘客證實確診，被衞生署禁止該客機自周一（20日）起，至明年1月2日期間從紐約着陸香港。國泰此前曾表示，本月因運作限制及旅遊限制，需要削減航班數量，預計本月營運不多於疫情前12%的客運運力。