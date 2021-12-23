美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響

美國總統拜登重申，不會實施大規模防疫封鎖措施，美股三大指數周二大幅反彈後，早段續升。特斯拉（Tesla，美：TSLA）因創辦人馬斯克表示已完成沽貨目標，股價早段升近6%。

納斯達克亞太區主席麥柯奕（Bob McCooey）認為，整個亞太區的企業赴美上市的時機已經成熟。他表示，準備赴美上市的亞太區企業，已由一年前的幾家，增至目前數十家，假以時日，亞太區可能成為上市業務的主要來源，跟此前中國企業的情况一樣。

亞太區獨角獸難及阿里2014年估值

中國企業赴美上市的前景，過去數月愈趨黯淡，原因是中美兩國對敏感資料分享等出現分歧。早前申請赴美上市的富衛集團（FWD Group），據悉已改為委託投行為其安排在香港上市。中國召車行業龍頭滴滴出行（美：DIDI）亦在本月早前表示，將從紐交所退市。

不過美國的證券業界要透過亞太企業赴美上市，彌補中國企業赴美IPO退潮的損失仍有一定難度。Refinitiv的數據顯示，僅在2021年，中國企業赴美IPO的數量，就超過亞太區其他企業在過去10年赴美IPO的數量。

根據CB Insights的數據，在中國以外的亞太地區，有80家「獨角獸企業」（估值超過10億美元的未上市企業），但沒有一家及得上阿里巴巴（美：BABA）在2014年上市時的1280億美元估值。此外，美國的證券交易所也不能確保拉攏到所有亞太區大型企業赴美，例如估值約200億美元的印尼快遞集團J&T，據報準備到香港上市。

數據商Dealogic的數據顯示，2021年是美股史上IPO數量和集資額最高的一年。到12月，IPO的數量達1000宗，集資額達3150億美元創新高，此前從未有一年的集資額破2000億美元。這些交易當中，有606宗是透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併而上市，不過近期SPAC上市已經放緩。

美上季GDP終值增長放緩

由於新冠疫情加劇，美國上季經濟增長放慢。第三季GDP終值，按季折合成年率增長2.3%，較前值上修0.2個百分點，但增幅是去年第二季以來最低。美國上季增長放緩，反映全球供應鏈緊張，以及政府向企業及家庭提供的援助減少。不過10月以來，美國消費者的支出穩步增長，製造業持續活躍，預示經濟增長在年底加快。路透社向經濟師進行的調查顯示，經濟師預期美國今年經濟增長5.6％，增速將會是1984年以來最快。

此外，英國第三季GDP終值，按季增長1.1%，較前值下修0.2個百分點。這意味英國在近期供應鏈惡化、通脹增長加快及新冠變種病毒Omicron擴散前，經濟動力已減弱，而英國政府不排除在聖誕節後收緊防疫措施。英國去年全年GDP按年萎縮9.4%，此前數值為萎縮9.7%。去年GDP上調後，英國目前經濟規模，較2019年底疫情疫爆發前收縮1.5%，此前預測收縮幅度為2.1%。

（綜合報道）

[國際金融]