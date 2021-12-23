美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響
文章日期：2021年12月23日
【明報專訊】中國大型企業自10月底以來暫停赴美上市，美國的證券交易所正招攬東南亞及印度的企業赴美進行首次公開募股（IPO），以抵消中國業務突然放緩。《金融時報》指出，中美的緊張形勢，影響到中國企業赴美上市的前景，威脅到紐交所（NYSE）及納斯達克（Nasdaq）的收入，而在中國以外的亞太區企業以往罕有赴美上市，可望成為美國IPO的新來源。
美國總統拜登重申，不會實施大規模防疫封鎖措施，美股三大指數周二大幅反彈後，早段續升。特斯拉（Tesla，美：TSLA）因創辦人馬斯克表示已完成沽貨目標，股價早段升近6%。
納斯達克亞太區主席麥柯奕（Bob McCooey）認為，整個亞太區的企業赴美上市的時機已經成熟。他表示，準備赴美上市的亞太區企業，已由一年前的幾家，增至目前數十家，假以時日，亞太區可能成為上市業務的主要來源，跟此前中國企業的情况一樣。
亞太區獨角獸難及阿里2014年估值
中國企業赴美上市的前景，過去數月愈趨黯淡，原因是中美兩國對敏感資料分享等出現分歧。早前申請赴美上市的富衛集團（FWD Group），據悉已改為委託投行為其安排在香港上市。中國召車行業龍頭滴滴出行（美：DIDI）亦在本月早前表示，將從紐交所退市。
不過美國的證券業界要透過亞太企業赴美上市，彌補中國企業赴美IPO退潮的損失仍有一定難度。Refinitiv的數據顯示，僅在2021年，中國企業赴美IPO的數量，就超過亞太區其他企業在過去10年赴美IPO的數量。
根據CB Insights的數據，在中國以外的亞太地區，有80家「獨角獸企業」（估值超過10億美元的未上市企業），但沒有一家及得上阿里巴巴（美：BABA）在2014年上市時的1280億美元估值。此外，美國的證券交易所也不能確保拉攏到所有亞太區大型企業赴美，例如估值約200億美元的印尼快遞集團J&T，據報準備到香港上市。
數據商Dealogic的數據顯示，2021年是美股史上IPO數量和集資額最高的一年。到12月，IPO的數量達1000宗，集資額達3150億美元創新高，此前從未有一年的集資額破2000億美元。這些交易當中，有606宗是透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併而上市，不過近期SPAC上市已經放緩。
美上季GDP終值增長放緩
由於新冠疫情加劇，美國上季經濟增長放慢。第三季GDP終值，按季折合成年率增長2.3%，較前值上修0.2個百分點，但增幅是去年第二季以來最低。美國上季增長放緩，反映全球供應鏈緊張，以及政府向企業及家庭提供的援助減少。不過10月以來，美國消費者的支出穩步增長，製造業持續活躍，預示經濟增長在年底加快。路透社向經濟師進行的調查顯示，經濟師預期美國今年經濟增長5.6％，增速將會是1984年以來最快。
此外，英國第三季GDP終值，按季增長1.1%，較前值下修0.2個百分點。這意味英國在近期供應鏈惡化、通脹增長加快及新冠變種病毒Omicron擴散前，經濟動力已減弱，而英國政府不排除在聖誕節後收緊防疫措施。英國去年全年GDP按年萎縮9.4%，此前數值為萎縮9.7%。去年GDP上調後，英國目前經濟規模，較2019年底疫情疫爆發前收縮1.5%，此前預測收縮幅度為2.1%。