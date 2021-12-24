MPF全年虧損1.24% 平均蝕5400元

分析：中港股票基金虧損16%是主因

積金評論表示，本港強積金當中，「香港及中國股票基金」擁有約23%的市場比重，是為強積金最大的單一資產類別，加上混合資產基金和預設投資策略基金，估計每投資1元於強積金，約有3毫投資於本地股票市場，令中港股票基金成為強積金體系中最重要的資產類別。

不過今年香港及中國股票基金預計錄得15.93%投資虧損，為17個基金分類中表現最差，美股基金今年賺20.23%，為表現最佳的分類，兩者表現相差36.2個百分點，為強積金2000年成立以來最大，積金評級指這令很多強積金成員，特別是那些沒有作多元化投資的成員，對2021年本地市場的表現感到失望。在計入強積金供款後，積金評論預計至今年底的強積金總資產，將約為1.160萬億元，相等於每名強積金成員的平均帳戶結餘約為25.5萬元，強積金總資產在6月底時的今年最高位，則約為1.221萬億港元。