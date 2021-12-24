鄭慕智卸任前建議 應檢討保險徵費上限

保監局今年將3家國際保險企業，納入當局的集團監管，增加保險公司徵費收入，鄭慕智認為有助保監局暫時錄得盈餘，不過預期未來數年會因為開支上升等再遇赤字，對監管機構不健康。保監局收入大部分來自保費徵費，目前每保單年度保費徵收0.1%的費率沒問題，但可研究每保單的徵費上限。當局目前未有方案，會多看一年的收支數據，研究如何在保障受保人和維持監管當局穩定取得平衡。

近年金融業出現不少跨境金融政策，不過保險業似乎較少。鄭慕智稱，因為新冠疫情令兩地監管機構不能面見，經網上會面減慢效率。

保監局料3年內再錄赤字

保監局於2015年籌備以取代政府部門保監處，鄭慕智憶述成立之時，首個董事局會議在其律師行辦公室召開，目前保監局已發展至330人，不過他大嘆聘請精算等專業職務困難。對於繼任主席姚冠華的寄語，鄭慕智表示，姚在保監局成立時已擔任非執行董事，對保監局相當熟悉，「唔使我講㗎啦」。