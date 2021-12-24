澳門酒店聖誕房價遜去年 部分元旦檔期爆滿 業界料預訂率逾八成

明報記者 陳偉燊

隨着澳博（0880）的上葡京開幕，截至今年11月底止，澳門酒店房間供應達3.57萬間，惟整體房價仍低於疫情前。個別如金沙（1928）旗下巴黎人酒店，豪華客房在聖誕節每晚叫價1118.24元，較去年同日低約兩成；到元旦日則較去年同日高逾三成。同區康萊德、澳門銀河及新濠天地摩珀斯等酒店，情况大致相若。位於澳門半島的十六浦索菲特，在聖誕節及元旦，每晚叫價816元及1125元，均比去年同日的901元及1188元為低。

新葡京酒店房元旦預訂爆滿

至於新開業的澳博上葡京酒店，豪華客房聖誕節及元旦日每晚叫價約1189.3元及1679.2元，以聖誕節房價為例，比同系新葡京高級大牀客房叫價1262.14元為低；至於新葡京元旦日預訂更已爆滿。

澳門旅遊業議會理事長胡景光稱，料聖誕節正日酒店入住率最滿，入住率會達七成至八成。路氹金光大道每晚酒店房價約1200至1500元，澳門半島酒店房價約800元。至於新年元旦日，他估計酒店入住及房價會與聖誕節檔期差不多。在爆出「太陽城事件」前，他說：「原本訪澳的貴賓客數目不多，所以爆出有關事件後對澳門市場影響亦不至太大。」最終澳門旅遊市場能否恢復暢旺，便取決於港、澳何時恢復通關。

澳門博彩副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，聖誕節檔期上葡京的訂房率約五六成，每晚房價逾1000元左右。他說，聖誕節及新年檔期娛樂場生意料以中場為主，在粵澳容許憑7天內有效新冠核酸檢測證明通關的情况維持下，料仍有不少內地旅客到訪，特別在元旦。

馬浩文：料賭收相當於疫情前約40%

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，聖誕節檔期訂房達兩三成，最終訂房情况可以周末訂房通常達七八成作參考，每晚房價由平時400至500元，到臨近聖誕節見900至1000元，到元旦升至1500元。若港澳在聖誕節前後通關，他相信對澳門旅遊市道有一定刺激作用。

在賭收方面，他料中場連同貴賓博彩帶來的賭收，相當於疫情前約40%，隨着疫情穩定，則多需1至2個月提升至疫情前約50%。