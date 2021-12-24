馬斯克續踩元宇宙：屏幕掛臉令人難受

推銷大腦植入晶片 稱可讓人完全沉浸

馬斯克認為，元宇宙的體驗令人很不舒服，「當然你可把電視掛在鼻子上，但我並不認為這就是進入元宇宙」。他趁機推銷自己認為更好的替代方案，就是他旗下的「腦機接口」（Brain-computer Interface, BCI）科技初創公司Neuralink研究的大腦植入晶片技術，「從長遠來看，精密的腦機接口可讓人完全沉浸在虛擬現實」。

Facebook母公司Meta（美：FB）近期大力推動以虛擬實境（VR）技術進入元宇宙，不過即使是Meta負責全球事務及傳訊的副總裁克萊格（Nick Clegg）最近也承認，頭戴裝置的體驗有其不足，例如當他抬頭喝咖啡，就會覺得頭戴裝置太笨重，令他無法在不移動頭戴裝置的情况下喝咖啡。

根據申報文件，馬斯克周三再沽出934,091股特斯拉，套現9.29億美元，使他賣出的股票總數達到1477萬股，相當於他預計需要沽出的一成持股（約1700萬股）的接近90%。隨着沽貨接近完成，特斯拉股價近日已重上1000美元關口，市值重返1萬億美元以上。

（綜合報道）

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