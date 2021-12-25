長實332億售飛機租賃公司 料賺13億 賣中環中心後最大交易 未提派特別息

明報記者 蔡穎霖

長實表示，集團將分別以24.41億美元及18.4億美元，向私募基金凱雷出售旗下分別持有74架飛機的關連公司Accipiter Finance S.à r.l.（下稱AF），以及持有51架飛機的Manchester Aviation Finance S.à r.l.（下稱VAH）。長實估計可透過今次交易獲利約1.7億美元（約13.26億元），所得資金將用作一般營運資金，意味或不會因此派發特別股息。由於交易完成日期未定，實際收益亦可能會調整。

長實：疫情使飛機租賃「範式轉變」

集團指出，疫情使飛機租賃行業的「範式轉變（Paradigm shift）」，風險與回報動態變得不穩定且難以預測，行業內亦因就減輕波動而出現更多整合及併購活動。

長實認為是項交易是疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機，套現有助集團重新調配資本以參與其他投資項目，並未有提及派特別股息。

公告披露，AF去年除所得稅前溢利錄得6500萬美元，按年跌33%；VAH同期除所得稅前溢利為2300萬美元，按年下跌55%。截至今年6月底止，AF和VAH的資產總值分別為29.68億美元，及19.26億美元。

「世紀重組」後9.88億美元向長和收購

長實的飛機租賃業務主要是出租低機齡窄體飛機予信用狀况良好的航空公司客戶，最早由長和系於2014年斥資23.32億美元收購60架飛機權益，開始進軍飛機租賃市場。翌年集團進行「世紀重組」，飛機租賃業務被分配至長和旗下。

至2016年12月長實斥資約9.88億美元，向長和收購所持全部飛機租賃業務。投資至今7年，長實終決定退出。

飛機租賃業務去年盈利跌26.1%

翻查長實財報，在去年疫情以前，集團旗下飛機租賃業務盈利表現穩步上揚，2017年接手後的9.84億元，增加至2019年的15.15億元。惟近一年半受疫情打擊，2020年全年盈利按年跌26.1%，錄得11.19億元。今年上半年按年挫四成，盈利4.4億元（見圖）。