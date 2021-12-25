港交所：ETF互聯互通與滬深交易所達共識

預計需要6個月準備時間

公告表示，為持續優化內地與香港市場互聯互通機制，豐富互聯互通現有標的，根據兩地證監會聯合公告，三地交易所現已就ETF納入互聯互通的整體方案達成共識。

公告又稱，ETF獲納入是互聯互通機制升級的又一個標誌性成果，將使互聯互通現貨生態鏈更加完整，進一步促進內地與香港市場共創雙贏。除了可豐富境內外投資者的投資渠道和交易品種，有利於境內外投資者更加便捷有效地配置對方市場資源，納入ETF也將進一步改善投資者結構，有利於推動ETF市場的健康發展。

歐冠昇：將更便捷投資中港ETF

港交所行政總裁歐冠昇表示，此次達成共識是集團與內地交易所和結算所伙伴長期緊密合作的成果，並指將ETF納入互聯互通投資範圍是中港資本市場互聯互通機制不斷成長的又一重要里程碑，突顯香港及港交所作為亞洲國際金融中心的重要作用。香港和內地ETF市場都在高速發展，滬深港通納入ETF將為全球投資者投資兩地ETF產品提供一個便捷高效渠道，同時也將豐富香港市場的投資機遇和流動性。

此外，中證監上周發出《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》的徵求意見稿後，上交所昨日公布相關的配套業務規則，並公開徵求意見。規則對中國存託憑證上市條件、開放融資功能後的上市預審核安排、交易與跨境轉換機制、持續監管要求、投資者適當性要求，以及全球存託憑證個別條款，作出相應調整。