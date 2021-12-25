信達斥60億人幣 認購螞蟻金融兩成股權
文章日期：2021年12月25日
【明報專訊】螞蟻集團自去年上市失敗後，一直身陷監管漩渦，集團旗下螞蟻金融近日訂立一項220億元（人民幣‧下同）增資協議，引入多名新股東，包括中國信達（1359）、舜宇光學（2382）及網易（9999）等，當中斥資60億元入股、屬國企背景的中國信達，將於增資後持有螞蟻金融24.003%，成為公司第二大股東。螞蟻金融主營業務為發放個人消費貸款
中國信達表示，以現金方式認購螞蟻金融20%股權，增資交易完成後，螞蟻金融註冊資本將由80億元增加至300億元，連同中國信達旗下南洋商業銀行將持有螞蟻金融約24.003%股權。
連同南商銀行將持股24%
至於螞蟻金融原有股東中，今次只有螞蟻集團及魚躍醫療（深：002223）參與是次增資，新入局的股東，則有舜宇光學出資18億元，網易旗下博冠科技出資13.22億元及重慶市國資委旗下渝富資本認購7.8億元，三者將於增資完成後，分別持有螞蟻金融6%、4.4%及2.6%。
計及中國信達、重慶國資委及中國華融（2799）經攤薄後持股，「國家隊」合共持有螞蟻金融27.9%股權，大股東螞蟻集團維持50%持股量。