信達斥60億人幣 認購螞蟻金融兩成股權

中國信達表示，以現金方式認購螞蟻金融20%股權，增資交易完成後，螞蟻金融註冊資本將由80億元增加至300億元，連同中國信達旗下南洋商業銀行將持有螞蟻金融約24.003%股權。

連同南商銀行將持股24%

至於螞蟻金融原有股東中，今次只有螞蟻集團及魚躍醫療（深：002223）參與是次增資，新入局的股東，則有舜宇光學出資18億元，網易旗下博冠科技出資13.22億元及重慶市國資委旗下渝富資本認購7.8億元，三者將於增資完成後，分別持有螞蟻金融6%、4.4%及2.6%。

計及中國信達、重慶國資委及中國華融（2799）經攤薄後持股，「國家隊」合共持有螞蟻金融27.9%股權，大股東螞蟻集團維持50%持股量。